Andressa Urach quer de volta tudo que doou para igreja

Andressa Urach pediu de volta todas as doações que fez a Universal, igreja evangélica que frequentava há seis anos. A declaração foi publicada nesta última sexta-feira (30), em seu perfil do Instagram.

“Conversei amigavelmente com a igreja para eles me devolverem as doações que fiz nos últimos anos, mas infelizmente não tive retorno ainda, não queria entrar na justiça”, explica. Urach chegou a receber várias críticas após a publicação. Até o momento, os comentários no post estão bloqueados.

As doações, ainda segundo ela, foram feitas com o lucro que ela teve do seu primeiro livro ‘Morri para Viver’. A ex-Miss Bumbum deixou a Universal por conta das críticas e revelou ter pego “ranço” da entidade.

“Dediquei meus últimos 6 anos da minha vida para Jesus como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável, nunca me senti assim nem no tempo da prostituição. Sei que Jesus não tem nada haver com isso e a obra de Deus é feita por pessoas falhas”, continua a postagem.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Urach foi contratada pela Record TV do Rio Grande do Sul até março de 2021. Ela ficou nacionalmente conhecida por sua passagem polêmica no reality show da emissora, A Fazenda 6.