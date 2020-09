NAVIRAÍ TEM 8 PRÉ-CANDIDATOS PARA A PREFEITURA

Final de agosto de 2020 – Faltando ainda quase 20 dias para o prazo final da realização de convenções partidárias para indicar seus candidatos a prefeito, vice e a chapa com o nome de quem concorrerá paras vereador em Naviraí, de uma forma diferenciada em se comparando com eleições anteriores, ainda resistem como pré-candidatos 8 nomes de naviraienses que buscam a sucessão do atual prefeito. No início, a relação feita pelas lideranças chegou a quase 25 nomes que pretendiam concorrer este ano.

Já estão confirmados como pré-candidatos até agora, os seguintes postulantes: 1)- José Izauri de Macedo (DEM), que nesta semana veiculou notícias de uma possível candidatura à sua própria sucessão; 2)- Luís de Almeida Bruno (PSD); 3)- Vinícius Giusti de Andrade (MDB); 4)- Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior (PT); 5)- Telma Minari (Podemos); 6)- Leo Matos (PSB); 7)- Geovane da Vila Nova (PSOL); e 8)- Josafá de Carvalho (PRB).

Apesar dessa quantia enorme de pré-candidatos, a poucos dias do último prazo para a realização de convenções partidárias e, consequentemente, o registro das respectivas candidaturas, as pessoas ouvidas pelo jornalista Jota Oliveira, não acreditam que até a última hora se confirmem tantos pré-candidatos, devendo uma boa parte destes nomes ainda ventilados na data atual, desistirem, por esse ou aquele motivo, se unindo a um grupo de pré-candidatos que acharem mais fortalecidos para concorrer em condições de vitória nestas eleições.

Além disso, ainda tem a possibilidade do deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), optar na última hora por concorrer. Ele continua afirmando não ser pré-candidato, mas em política tudo é possível. (Texto: Jota Oliveira – Naviraí Notícias).