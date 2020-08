CORRIDA ELEITORAL EM MUNDO NOVO

VALDOMIRO E ROSÁRIA – A postos para a reeleição, a dupla Valdomiro e Rosária, tem anunciado aos “quatro cantos” do município que “ninguém recua”, e assim, os dois seguem firmes para a disputa, pelo PSDB do governador Reinaldo Azambuja. Entusiasmados, estão “gastando” todas as fichas no projeto, para não deixar a “peteca cair”.

HUMBERTO E PAULO – Ambos do PT já estão na pré-campanha, contando com um certo favoritismo. Em chapa pura, o líder petista quer governar o município pela quarta vez, sendo considerado o “bicho-papão” da política, por já ter sido candidato ao governo do estado, em 2016, e também por ter deixado algumas marcas em suas gestões no Executivo.

TONINHO E VAVÁ – Habilidoso, e muito bem orientado pelos filhos, Toninho da Importadora anunciou que “enfrenta mesmo” o ex-aliado Valdomiro, substituindo o filho “Pinduca”, que chegou a fazer alguns ensaios para a prefeitura. Por último, apoiado por Paulo Lourenço e outras lideranças, Toninho desarticulou o chamado “grupo da mudança”, tirando de lá o vereador Vavá, para compor a chapa, como candidato a vice.

DENILSON E CRETONALTO – Os dois se juntaram, funcionário público e agricultor, para colocar seus projetos na rua, visando a candidatura majoritória. O PSOL é totalmente de esquerda, tendo o desejo de oferecer estes nomes para a apreciação dos eleitores mundonovenses.

CARLOS E SÍLVIO – Filiados ao Patriota, o advogado Carlos Molina e o comerciante Sílvio da Conveniência, após perder os aliados Vavá e Paulo Lourenço, não perderam a esperança de montar uma chapa para disputar o “caixote”da avenida Campo Grande. Quem estiver melhor nas pesquisas, ocupará a cabeça. Lídio Lopes é o padrinho dos pré-candidatos.