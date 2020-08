ALIANÇA MDB-PSD ACONTECE EM MUNDO NOVO

ANTÔNIO CAVALCANTE E PROFESSOR VAVÁ SE JUNTAM PARA DISPUTAR A PREFEITURA

O Ex-prefeito Toninho da Importadora, do MDB e o Vereador Professor Vavá, do PSD, estão juntos para as eleições majoritárias de 2020. Pensando nas eleições municipais, previstas para o dia 15 de novembro, os grupos políticos formados entre MDB e PSD chegaram a um consenso e irão caminhar juntos, com a intenção de conquistar os cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente.

Vereador Vavá e o Presidente da Casa de Leis, Paulo Lourenço, estavam articulando candidatura majoritária do PSD, e Vavá encabeçaria a chapa, visando a eleição de prefeito, para as eleições deste ano. Eles buscavam lideranças para fortalecer os entendimentos políticos com este objetivo. No entanto, após o lançamento da pré-candidatura de Toninho da Importadora ao pleito, deu-se início às conversações políticas, chegando-se ao consenso entre as partes, de que o nome do vereador Vavá seria bem avaliado para compor a chapa MDB-PSD.

Escolhido o caminho para percorrer, as tentativas serão ampliadas no sentido de conquistar outras lideranças partidárias para compor um leque ideal de alianças para a campanha, que vai acontecer a partir do mês de setembro, após as convenções.

Antônio Cavalcante, que já exerceu mandatos de vereador e de prefeito, após assumir a missão junto ao seu partido para a disputa eleitoral, estava buscando um aliado para essa empreitada, encontrando respaldo no PSD, com os líderes que querem o bem de toda a comunidade.

Estes dois segmentos políticos têm juntos, 34 candidatos ao cargo de vereador que, na somatória, vão fazer a diferença no momento de buscar o voto dos mundonovenses. Pretendem os pré-candidatos Toninho e Vavá ocupar entre 5 e 6 cadeiras no Legislativo, com o que garantirão a governabilidade do Município, a partir de 2021.