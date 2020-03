O MUNDO CHORA

Não sabemos se estamos diante de uma arma biológica; não sabemos se a China arquitetou esse caos em benefício próprio. Ninguém sabe se é consequência da própria intervenção do homem na natureza. Alguns até dizem ser punição de Deus. Outras falam sobre teoria da conspiração. Umas são otimistas, outras não. Outras dizem que estamos vivendo o apocalipse. Há todavia, uma verdade incontestável: O MUNDO PAROU!

Independente das diferentes formas de pensamento, este God’s break veio em tempo oportuno. A humanidade está desenfreadamente enlouquecida. O homem não tem tempo para refletir sobre si mesmo nem olhar para o outro; não tem tempo para amar sua família. Essa oportunidade é para colocarmos a própria vida em ordem. Rever conceitos, valores e revivificar a própria existência!

Este silêncio oportuno é CURATIVO. As ruas estão ficando vazias; as estradas, os bares, os templos, as escolas, as universidades, os aeroportos estão parando…

Há, certamente, para quem está atento, um silêncio no Céu. Algo profundamente espiritual está acontecendo e poucos conseguem perceber. Este é um silêncio de reverência. Deus está falando; a dor fala. É tempo de endireitarmos as nossas veredas.

Muitos estão morrendo pela COVID-19, mas existem outros vírus muito piores matando milhares de pessoas todos os dias: a fome, a injustiça, a ambição, a omissão.

Que cada um possa fazer do caos deste momento, uma reflexão dos seus atos e de sua vida. Vamos dobrar os joelhos e pedir a Deus compaixão pelo mundo!