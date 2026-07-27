Flávio Bolsonaro é oficialmente candidato do PL à presidência da República

Na convenção do PL que o oficializou como candidato à Presidência, Flávio voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que pretende governar em nome das “centenas de famílias igualmente injustiçadas pelos abusos de parte do Judiciário brasileiro”. Em discurso marcado por referências a Jair, Flávio Bolsonaro agradece familiares e chora ao falar do pai
Em discurso durante a convenção que o oficializou como candidato do PL à Presidência da República neste sábado (25) em São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro prometeu dar continuidade ao projeto político do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Numa fala que durou cerca de 15 minutos, Flávio chorou ao falar do ex-presidente, classificou Jair Bolsonaro como “o maior e mais injustiçado líder político brasileiro” e afirmou que ele é vítima da “maior farsa que esse país já testemunhou”.
A fala do senador foi interrompida por um vídeo, exibido no telão do evento, com uma versão do ex-presidente criada por inteligência artificial. “Recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio”, disse o Jair Bolsonaro feito por IA.
Ao continuar o discurso, Flávio disse que o pai sofreu três tentativas de ser “eliminado”: a facada na campanha de 2018, a prisão e o atual isolamento imposto pela Justiça.
“Deus queira que vocês nunca tenham um pai perseguido como ele está sendo”, afirmou. Ele também afirmou que o pai subirá a rampa do Palácio do Planalto ao seu lado em janeiro de 2027.
O evento teve a presença do irmão de Flávio, Jair Renan, que representou os demais filhos do ex-presidente. Carlos e Eduardo apareceram antes do discurso em vídeos gravados.
Flávio também agradeceu à esposa, à mãe e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que enviou um vídeo de apoio.
Críticas ao STF e ao governo Lula
Durante sua fala, o senador voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele declarou que pretende governar em nome das “centenas de famílias igualmente injustiçadas pelos abusos de parte do Judiciário brasileiro”.
Flávio também criticou o atual governo. Ele afirmou que o Brasil foi “sequestrado” e prometeu “libertar o país desse cativeiro”. Segundo o senador, a eleição de 2026 será uma disputa entre os que defendem a liberdade e os que buscam concentrar poder.
Ele lembrou ainda que, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva for reeleito, poderá indicar mais quatro ministros para o STF. Na avaliação do candidato, isso colocaria em risco a liberdade de imprensa, a atuação da oposição e a manifestação de cidadãos nas redes sociais.
Propostas de campanha
No fim do discurso, Flávio Bolsonaro apresentou suas primeiras diretrizes de campanha. Na área política e econômica, defendeu a redução de impostos e o fortalecimento de uma maioria de centro-direita no Congresso Nacional.
Na segurança pública, o senador propôs o endurecimento da legislação penal.
Ele defendeu penas mais duras para criminosos, a responsabilização de adolescentes autores de crimes graves, o aumento de punições para agressores de mulheres e a castração química para condenados por estupro de crianças.
Fonte: Matéria Exclusiva do G1.globo.com