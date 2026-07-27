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    Flávio Bolsonaro é oficialmente candidato do PL à presidência da República

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Na convenção do PL que o oficializou como candidato à Presidência, Flávio voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que pretende governar em nome das “centenas de famílias igualmente injustiçadas pelos abusos de parte do Judiciário brasileiro”. Em discurso marcado por referências a Jair, Flávio Bolsonaro agradece familiares e chora ao falar do pai

    Em discurso durante a convenção que o oficializou como candidato do PL à Presidência da República neste sábado (25) em São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro prometeu dar continuidade ao projeto político do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

    Numa fala que durou cerca de 15 minutos, Flávio chorou ao falar do ex-presidente, classificou Jair Bolsonaro como “o maior e mais injustiçado líder político brasileiro” e afirmou que ele é vítima da “maior farsa que esse país já testemunhou”.

    A fala do senador foi interrompida por um vídeo, exibido no telão do evento, com uma versão do ex-presidente criada por inteligência artificial. “Recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio”, disse o Jair Bolsonaro feito por IA.

    Ao continuar o discurso, Flávio disse que o pai sofreu três tentativas de ser “eliminado”: a facada na campanha de 2018, a prisão e o atual isolamento imposto pela Justiça.

    “Deus queira que vocês nunca tenham um pai perseguido como ele está sendo”, afirmou. Ele também afirmou que o pai subirá a rampa do Palácio do Planalto ao seu lado em janeiro de 2027.

    O evento teve a presença do irmão de Flávio, Jair Renan, que representou os demais filhos do ex-presidente. Carlos e Eduardo apareceram antes do discurso em vídeos gravados.

    Flávio também agradeceu à esposa, à mãe e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que enviou um vídeo de apoio.

    Presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, com o candidato à presidente Flávio Bolsonaro. ©Beto Barata

    Críticas ao STF e ao governo Lula

     

    Durante sua fala, o senador voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele declarou que pretende governar em nome das “centenas de famílias igualmente injustiçadas pelos abusos de parte do Judiciário brasileiro”.

    Flávio também criticou o atual governo. Ele afirmou que o Brasil foi “sequestrado” e prometeu “libertar o país desse cativeiro”. Segundo o senador, a eleição de 2026 será uma disputa entre os que defendem a liberdade e os que buscam concentrar poder.

    Ele lembrou ainda que, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva for reeleito, poderá indicar mais quatro ministros para o STF. Na avaliação do candidato, isso colocaria em risco a liberdade de imprensa, a atuação da oposição e a manifestação de cidadãos nas redes sociais.

    Propostas de campanha

    No fim do discurso, Flávio Bolsonaro apresentou suas primeiras diretrizes de campanha. Na área política e econômica, defendeu a redução de impostos e o fortalecimento de uma maioria de centro-direita no Congresso Nacional.

    Na segurança pública, o senador propôs o endurecimento da legislação penal.

    Ele defendeu penas mais duras para criminosos, a responsabilização de adolescentes autores de crimes graves, o aumento de punições para agressores de mulheres e a castração química para condenados por estupro de crianças.

    Fonte: Matéria Exclusiva do G1.globo.com

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