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    JAPORÃ EM MOVIMENTO: Sala do Empreendedor atua para alavancar o empreendedorismo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    -Visitas a comerciantes e prestadores de serviços iniciaram pelo distrito de Jacareí-

    (Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

    A Prefeitura de Japorã iniciou uma verdadeira força-tarefa itinerante para impulsionar o comércio local. Por meio da Sala do Empreendedor e em parceria com o Sebrae, a administração municipal, sob a liderança do prefeito Vitor da Cunha Rosa, o Malaquias, está levando suporte técnico e soluções financeiras diretamente às portas dos comerciantes e prestadores de serviços, consolidando o compromisso de descentralizar o desenvolvimento e valorizar quem faz a economia girar.

    Esta semana, a ação teve como ponto de partida o distrito de Jacareí. O Agente de Desenvolvimento da Sala do Empreendedor, Júnior dos Santos Beraldo, realizou visitas técnicas personalizadas, cruzando o balcão de diversos estabelecimentos para aproximar as ferramentas do poder público e do Sebrae da realidade dos empreendedores e trabalhadores.

    Soluções reais na porta do comércio.

    Durante as visitas, os empreendedores receberam orientações do programa “Sebrae Resolve”, com foco em:

    · Formalização jurídica e segurança do negócio.

    · Controle de caixa e fluxo financeiro.

    · Gestão de estoque para otimização de vendas.

    · Planejamento de crédito focado em expansão.

    Entre os locais visitados e assistidos nesta primeira etapa em Jacareí, destacam-se:

    · Padaria São João (Agenor Salvador)

    · Barbearia do Kevin (Bryan Kevin)

    · Mercearia do Cláudio (Cláudio Prado)

    · Lanchonete Tropical (Rosineide Lima de Oliveira)

    · Oficina Denis Moto El Paraíso

    · Comércio de Roupas Usadas Brasil (Adelar Gomes)

    · Loja de Roupas Bom Preço (Ana Carolina Motta Marinho)

    · Conveniência do Dedé (Renato Godoi Barros)

    · Supermercado Jacareí (Alisson Henrique Riato)

    · Oficina FG Motos (Wesley Gabriel, o Biel)

    · Atendimento à comerciante Adélia Maria Siebert.

    Crescimento sem fronteiras: Ações chegarão às aldeias e assentamentos

    O mapeamento em Jacareí continuará nos próximos dias para garantir cobertura total do distrito. Logo após, a gestão “Amor pelo nosso povo” expandirá o atendimento para regiões historicamente desassistidas.

    Segundo Júnior Beraldo, o cronograma oficial já prevê o deslocamento da estrutura da Sala do Empreendedor para a Área Indígena (Aldeia Porto Lindo), para os Assentamentos rurais e para a sede do município.

    “Ouviremos os nossos empreendedores onde quer que eles estejam e, sobretudo, levaremos as ferramentas certas para o crescimento deles e, ao mesmo tempo, visando o desenvolvimento do município. Este é o compromisso da gestão e determinação do prefeito Malaquias”, pontuou o Agente de Desenvolvimento.

    Com essa postura proativa, a Prefeitura de Japorã prova que apoiar o empreendedorismo não é apenas um discurso, mas uma prática diária que caminha lado a lado com o povo, com objetivo claro de gerar emprego, renda, dignidade em cada canto do município e, assim, garantir melhores condições de vida para as famílias japoraenses.

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