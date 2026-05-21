JAPORÃ EM MOVIMENTO: Sala do Empreendedor atua para alavancar o empreendedorismo

-Visitas a comerciantes e prestadores de serviços iniciaram pelo distrito de Jacareí-

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

A Prefeitura de Japorã iniciou uma verdadeira força-tarefa itinerante para impulsionar o comércio local. Por meio da Sala do Empreendedor e em parceria com o Sebrae, a administração municipal, sob a liderança do prefeito Vitor da Cunha Rosa, o Malaquias, está levando suporte técnico e soluções financeiras diretamente às portas dos comerciantes e prestadores de serviços, consolidando o compromisso de descentralizar o desenvolvimento e valorizar quem faz a economia girar.

Esta semana, a ação teve como ponto de partida o distrito de Jacareí. O Agente de Desenvolvimento da Sala do Empreendedor, Júnior dos Santos Beraldo, realizou visitas técnicas personalizadas, cruzando o balcão de diversos estabelecimentos para aproximar as ferramentas do poder público e do Sebrae da realidade dos empreendedores e trabalhadores.

Soluções reais na porta do comércio.

Durante as visitas, os empreendedores receberam orientações do programa “Sebrae Resolve”, com foco em:

· Formalização jurídica e segurança do negócio.

· Controle de caixa e fluxo financeiro.

· Gestão de estoque para otimização de vendas.

· Planejamento de crédito focado em expansão.

Entre os locais visitados e assistidos nesta primeira etapa em Jacareí, destacam-se:

· Padaria São João (Agenor Salvador)

· Barbearia do Kevin (Bryan Kevin)

· Mercearia do Cláudio (Cláudio Prado)

· Lanchonete Tropical (Rosineide Lima de Oliveira)

· Oficina Denis Moto El Paraíso

· Comércio de Roupas Usadas Brasil (Adelar Gomes)

· Loja de Roupas Bom Preço (Ana Carolina Motta Marinho)

· Conveniência do Dedé (Renato Godoi Barros)

· Supermercado Jacareí (Alisson Henrique Riato)

· Oficina FG Motos (Wesley Gabriel, o Biel)

· Atendimento à comerciante Adélia Maria Siebert.

Crescimento sem fronteiras: Ações chegarão às aldeias e assentamentos

O mapeamento em Jacareí continuará nos próximos dias para garantir cobertura total do distrito. Logo após, a gestão “Amor pelo nosso povo” expandirá o atendimento para regiões historicamente desassistidas.

Segundo Júnior Beraldo, o cronograma oficial já prevê o deslocamento da estrutura da Sala do Empreendedor para a Área Indígena (Aldeia Porto Lindo), para os Assentamentos rurais e para a sede do município.

“Ouviremos os nossos empreendedores onde quer que eles estejam e, sobretudo, levaremos as ferramentas certas para o crescimento deles e, ao mesmo tempo, visando o desenvolvimento do município. Este é o compromisso da gestão e determinação do prefeito Malaquias”, pontuou o Agente de Desenvolvimento.