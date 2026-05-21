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    Governo de Mundo Novo lança IPTU 2026 com desconto de 20% para pagamento à vista

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    O Governo de Mundo Novo iniciou oficialmente a campanha do IPTU 2026, reforçando o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da população.

    Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única até o dia 10 de julho de 2026 terão desconto de 20% no valor do imposto. A medida busca incentivar a regularização tributária e fortalecer os investimentos realizados pelo município em diversas áreas.

    Além da opção com desconto à vista, o Governo Municipal também disponibiliza o parcelamento em até seis vezes, oferecendo mais facilidade e organização financeira para os moradores.

    O calendário de vencimentos ficou definido da seguinte forma:

    • 1ª parcela: 10 de julho de 2026;

    • 2ª parcela: 10 de agosto de 2026;

    • 3ª parcela: 10 de setembro de 2026;

    • 4ª parcela: 09 de outubro de 2026;

    • 5ª parcela: 10 de novembro de 2026;

    • 6ª parcela: 10 de dezembro de 2026.

    A administração municipal destaca que os recursos arrecadados com o IPTU retornam em benefícios diretos para a população, contribuindo para investimentos em infraestrutura, pavimentação, manutenção urbana, saúde, educação e demais serviços públicos essenciais.

    O Governo de Mundo Novo orienta os contribuintes a ficarem atentos aos prazos de vencimento, lembrando que pagamentos realizados após as datas estabelecidas estarão sujeitos à incidência de juros e multas.

    “Manter o IPTU em dia é colaborar diretamente com o crescimento e o desenvolvimento de Mundo Novo”, destaca a administração municipal.

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