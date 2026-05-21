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21/05/2026
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    Blitz Educativa Reforça Conscientização no Trânsito em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo, através do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), realizou blitz educativa nesta quinta-feira, dia (21), na Avenida Campo Grande.
    A ação teve como objetivo conscientizar motoristas, motociclistas e pedestres sobre a importância da segurança e do respeito às leis de trânsito.
    A blitz foi acompanhada pelo diretor de trânsito César Filho e contou com a participação das entidades FOCA e Patrulha Mirim, que auxiliaram nas orientações e na entrega de materiais educativos aos condutores.
    Durante a ação, foram reforçadas orientações sobre direção responsável, uso do cinto de segurança, respeito à sinalização e atenção no trânsito, buscando promover mais segurança para toda a população.
    O Governo de Mundo Novo segue desenvolvendo ações educativas e preventivas para contribuir com um trânsito mais seguro e consciente no município.
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