Mundo Novo participa do Inspira Ecoturismo 2026 em Bonito-MS

O Governo de Mundo Novo participa do seminário Inspira Ecoturismo 2026, evento realizado pelo SEBRAE em Bonito-MS. A programação teve início nesta terça-feira, dia 20, e segue até o dia 23, reunindo gestores públicos, empresários, especialistas e profissionais ligados ao setor turístico de diversas regiões do país.

Representando o município no evento, o diretor de Turismo, Roferson Lisboa, participa de palestras, painéis e atividades técnicas voltadas ao fortalecimento do ecoturismo, da sustentabilidade, inovação e acessibilidade no turismo.

O Inspira Ecoturismo 2026 promove debates e troca de experiências entre os participantes, apresentando iniciativas e estratégias que contribuem para o desenvolvimento do turismo de natureza e para o fortalecimento da economia regional por meio da atividade turística.

A participação de Mundo Novo no seminário reforça o compromisso da administração municipal em buscar qualificação, conhecimento e novas oportunidades para impulsionar o turismo local. Além disso, a presença no evento possibilita a troca de experiências com outros municípios e especialistas da área, ampliando a visão sobre projetos e ações que podem ser aplicados no município.

Segundo o diretor de Turismo, participar de eventos promovidos pelo SEBRAE é fundamental para acompanhar as tendências do setor e fortalecer o planejamento de ações que valorizem os potenciais turísticos de Mundo Novo, incentivando o desenvolvimento sustentável e a geração de oportunidades para a população.