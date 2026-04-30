quinta-feira,
30/04/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesExpo Iguatemi começa nesta quinta-feira (30) com Marcha para Jesus e show...
    DestaqueNotíciasCidadesIguatemiVariedades

    Expo Iguatemi começa nesta quinta-feira (30) com Marcha para Jesus e show de André e Felipe

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    sabela Brischiliari/Tv Sobrinho –

    A Expo Iguatemi 2026 começa nesta quinta-feira (30). A festa abre com a Marcha para Jesus às 19h no Posto Shalon. Às 21h, tem show com a dupla gospel André e Felipe no Estádio Adão Mendes.

    A Expo Iguatemi vai até domingo, 3 de maio. São quatro dias de festa em comemoração ao aniversário de 61 anos do município, com shows, rodeio em touros, prova dos três tambores, praça de alimentação e parque de diversões. A entrada é gratuita todos os dias.

    Confira a programação completa dos próximos dias da Expo Iguatemi 2026:

    Informações Tv Sobrinho MS

    Artigo anterior
    Prefeitura de Itaquiraí regulamenta ponto eletrônico e define novo horário de 8 horas diárias de serviço
    Próximo artigo
    EPIDEMIA mata mais uma pessoa em Dourados com Chikungunya; 9º óbito

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: