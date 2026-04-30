Expo Iguatemi começa nesta quinta-feira (30) com Marcha para Jesus e show de André e Felipe

sabela Brischiliari/Tv Sobrinho –

A Expo Iguatemi 2026 começa nesta quinta-feira (30). A festa abre com a Marcha para Jesus às 19h no Posto Shalon. Às 21h, tem show com a dupla gospel André e Felipe no Estádio Adão Mendes.

A Expo Iguatemi vai até domingo, 3 de maio. São quatro dias de festa em comemoração ao aniversário de 61 anos do município, com shows, rodeio em touros, prova dos três tambores, praça de alimentação e parque de diversões. A entrada é gratuita todos os dias.

Confira a programação completa dos próximos dias da Expo Iguatemi 2026:

Informações Tv Sobrinho MS