Mounjaro em pílula é aprovado nos EUA e custa dez vezes menos que canetas

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira, 1º, uma nova pílula para emagrecimento. O medicamento amplia as opções de tratamento da obesidade no país. A decisão inclui o comprimido Foundayo, da Eli Lilly.

O Foundayo contém orforglipron e integra a classe dos medicamentos GLP-1. Esses fármacos imitam hormônios que regulam apetite, digestão e insulina. A aprovação marca a chegada do segundo comprimido dessa categoria voltado à perda de peso.

A mesma fabricante já comercializa medicamentos injetáveis conhecidos. Entre eles estão o Mounjaro, indicado para diabetes, e o Zepbound, usado no tratamento da obesidade. Esses produtos se tornaram populares nos últimos anos.

Concorrentes como o Wegovy e o Ozempic também impulsionaram o mercado. Milhões de pessoas utilizam esses medicamentos para controle de peso e diabetes. A maioria deles exige aplicação por injeções semanais.

Comprimido

O Foundayo surge como alternativa em comprimido com menos restrições. Segundo a fabricante, o medicamento pode ser ingerido a qualquer hora do dia. Não há exigência de jejum ou limitação de líquidos, o que simplifica a rotina do paciente.

“Projetamos isso para se encaixar na vida das pessoas da maneira mais fácil possível”, disse Dan Skovronsky, diretor científico da empresa, em entrevista à CNN.

O comprimido do Wegovy, aprovado anteriormente, exige uso ao acordar e antes de qualquer ingestão. Mesmo assim, o medicamento mantém alta adesão. Estimativas indicam cerca de 400 mil usuários nos Estados Unidos.

Valores

O preço dos novos comprimidos também muda o cenário de acesso. Um acordo com o governo dos EUA reduziu o custo inicial para US$ 149 mensais nas doses mais baixas. O valor representa queda em relação aos tratamentos anteriores.

O Foundayo terá preço de até US$ 349 por mês nas doses mais altas. A empresa afirma que pode reduzir o custo para US$ 299 com renovação rápida da receita. Pacientes com plano de saúde podem pagar valores menores.

A empresa também informou que oferecerá cupons para usuários com seguro privado. Nesse caso, o custo pode cair para cerca de US$ 25 mensais. A estratégia busca ampliar o acesso ao tratamento.

Resultados

Estudos clínicos mostram resultados relevantes na perda de peso. Pacientes que usaram a dose mais alta perderam, em média, 12% do peso corporal em 72 semanas. O grupo placebo registrou perda de 0,9%.

Medicamentos injetáveis ainda apresentam maior eficácia. Estudos apontam redução superior a 20% do peso corporal. O Wegovy em comprimido atingiu até 17% de perda em testes clínicos.

A Eli Lilly também avaliou a transição entre tratamentos. Pacientes que migraram de injetáveis para o Foundayo conseguiram manter o peso. Houve pequena recuperação em alguns casos.

Entre os efeitos colaterais mais comuns estão náuseas e prisão de ventre. Outros sintomas gastrointestinais também foram relatados. Alguns pacientes apresentaram queda de cabelo.

O medicamento foi aprovado apenas para adultos. A segurança em crianças não foi estabelecida. A empresa alerta para riscos durante a gravidez e possível redução da eficácia de anticoncepcionais.

O Foundayo estará disponível a partir desta segunda-feira, 6 de abril. A distribuição inicial ocorrerá por entrega domiciliar via plataforma LillyDirect. Farmácias e serviços de telemedicina devem ampliar a oferta em seguida.

A aprovação ocorreu em tempo recorde. A Food and Drug Administration concluiu a análise em 50 dias. O processo integrou um programa prioritário do órgão. O prazo comum varia entre seis e dez meses.

Previsão de chegada ao Brasil

Seguindo o histórico da indústria farmacêutica, o medicamento deve chegar ao Brasil entre 12 e 24 meses após a aprovação pela Food and Drug Administration. Nesse cenário, a previsão mais provável varia entre abril de 2027 e abril de 2028.

O prazo depende da estratégia comercial da fabricante, da análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da definição de preços no mercado brasileiro.

Com informações: OBemdito/CNN/Exame