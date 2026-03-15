Deputado Pedro Caravina realizou entrega de cheque simbólico para Esporte de Mundo Novo

Na manhã da última sexta-feira (13) o deputado estadual Pedro Caravina esteve em Mundo Novo para entrega do cheque simbólico no valor de R$70.000 ao Governo de Mundo Novo e Departamento de Esportes com finalidade de aquisição de materiais esportivos.

A ação teve a presença da prefeita Rosária Luca Andrade, o vice-prefeito Evaldo do Carlos, os vereadores Elcio e Ravini, o presidente do partido Valmir Fávaro e do diretor de Esportes Bruno Leal.

Ação vai de encontro para o fortalecimento do esporte de Ano Novo, onde centenas de crianças adolescentes e adultos serão contemplados com aquisição dos materiais.

As modalidades de handebol, futebol, basquete, voleibol, tênis de mesa e jiu-jitsu serão as contempladas.

O dinheiro já está depositado na conta do governo de Ano Novo e está perto do processo solicitado para a compra dos mesmos.

A previsão é de que em até três meses Mundo Novo receba todos os produtos.