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    Campeonato de Futsal em Mundo Novo teve início com mais de 20 gols na rodada

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    Governo de Mundo Novo –

    Na noite da última quinta-feira (12) foi dada a largada para o Campeonato Municipal de Futsal no Ginásio de Esportes Antônio Alves Moreira (Moreirão).
    No primeiro jogo, entraram em quadra as equipes do Bioanálise x Paraíso Green, levando a melhor o Bioanálise, que venceu por 5×4.
    Em seguida, às 20h, foi a vez das equipes Global x Oliveirense MK Refrigeração. Em um jogo apertado, a equipe da Global saiu com o resultado positivo, vencendo por 3×2.
    Para encerrar a noite de jogos, às 21h, os times Veteranos Futsal e BDM Digital foram responsáveis pelas emoções da primeira rodada do campeonato.
    Com uma partida definida pelo público presente como “jogo de final”, a equipe BDM Digital/Diamont conquistou a vitória pelo placar de 5×2 sobre o Veteranos/Clínica Freitas/Sup. Central.
    Em todas as partidas haverá premiação para o melhor jogador da partida. Confira os destaques da rodada:
    • 1º jogo – Ronaldo (Bioanálise);
    • 2º jogo – João Victor (Global);
    • 3º jogo – Ademilson Pity (BDM Digital).
    Os jogos acontecem todas as terças e quintas-feiras. Confira os próximos confrontos:
    19h – Bioanálise x Tikita F.C;
    20h – Betas F.C x Paraíso Green;
    21h – Oliveirense x Independente F.C.
    O Governo de Mundo Novo pede a colaboração do público que irá prestigiar o evento para que todo o lixo, como embalagens plásticas de salgadinhos e latinhas de refrigerante ou cerveja, seja descartado nas lixeiras disponíveis nas arquibancadas do ginásio, contribuindo para a manutenção da limpeza do espaço público.
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