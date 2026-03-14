Campeonato de Futsal em Mundo Novo teve início com mais de 20 gols na rodada

Governo de Mundo Novo –

Na noite da última quinta-feira (12) foi dada a largada para o Campeonato Municipal de Futsal no Ginásio de Esportes Antônio Alves Moreira (Moreirão).

No primeiro jogo, entraram em quadra as equipes do Bioanálise x Paraíso Green, levando a melhor o Bioanálise, que venceu por 5×4.

Em seguida, às 20h, foi a vez das equipes Global x Oliveirense MK Refrigeração. Em um jogo apertado, a equipe da Global saiu com o resultado positivo, vencendo por 3×2.

Para encerrar a noite de jogos, às 21h, os times Veteranos Futsal e BDM Digital foram responsáveis pelas emoções da primeira rodada do campeonato.