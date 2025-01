SERVIDORES COMISSIONADOS DE NAVIRAÍ FORAM EXONERADOS PELO EXECUTIVO

O Diário Oficial da ASSOMASUL – Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, edição Nº 3751 desta segunda-feira (06-01), publica nas páginas 281 e 282 a relação nominal de 77 servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão nas diversas gerências do Município, exonerados pelo Governo de Naviraí, a contar do dia 1º de janeiro de 2025.

A mesma edição do Diário Oficial, nas páginas 287 e 288, revoga as funções gratificadas, concedidas a 80 servidores ocupantes dos cargos efetivos integrantes do quadro permanente da Prefeitura Municipal.

As portarias com as nomeações de todos os novos gerentes do 1º escalão da Administração “Compromisso com o Futuro”, assinadas pelo prefeito Rodrigo Sacuno (PL), também estão publicadas na edição de hoje do Diário Oficial e podem ser acessadas através do link: https://www.diariooficialms.com.br/media/113636/3751—06-01-2025.pdf

O corte de pessoal deverá se estender aos servidores contratados, podendo ser recontratados ou substituídos de acordo com decisão do Executivo Municipal. Através de decreto e para atender recomendações do Ministério Público, servidores em desvio de funções serão convocados à retornarem aos seus cargos de origem.

A exoneração e nomeação de pessoal é medida de praxe e, aliás, são procedimentos naturais visando à reorganização administrativa de interesse da nova gestão. “Temos compromisso com a população no sentido de determinar a eficácia nos serviços públicos. Cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal estamos optando pelo enxugamento da máquina pública. São medidas impopulares, porém, para o bem do Município e necessárias para resgatarmos o controle das contas públicas”, justifica o prefeito de Naviraí.