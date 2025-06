“Prefeito Presente” o programa municipal que aproxima a gestão da população de Itaquiraí

Em Itaquiraí, a gestão municipal está dando mais um passo para fortalecer o vínculo com a população. O prefeito Thalles Tomazelli lançou o programa Prefeito Presente, uma iniciativa inovadora que aproxima o cidadão do prefeito, permitindo que reclamações, sugestões e opiniões sejam levadas diretamente ao chefe do Executivo municipal. O objetivo é ouvir de perto quem mais importa e, a partir desse contato, aprimorar cada vez mais a qualidade dos serviços públicos oferecidos.

A proposta é simples, mas poderosa: todas as secretarias municipais vão enviar relatórios quinzenais sobre os atendimentos realizados. A diferença é que esses relatórios não serão apenas números em um papel. O prefeito, pessoalmente, fará uma seleção aleatória de nomes de moradores que foram atendidos e irá até a casa dessas pessoas para conversar, ouvir suas opiniões, entender suas necessidades e avaliar, de perto, como está o atendimento público.

A ideia é fugir das reuniões formais e das visitas agendadas, proporcionando um contato verdadeiro e espontâneo com a população. “Quero saber o que está funcionando, o que pode melhorar e como as pessoas se sentiram durante o atendimento. Isso só é possível se a gente for até elas, com humildade e disposição para ouvir”, explicou o prefeito Thalles.