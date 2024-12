VIVER EM LIBERDADE

Quando você arranca uma flor do jardim começa a perdê-la , porque ela vai murchar em suas mãos e não se fará semente para outras primaveras. Quando prender um passarinho certamente vai perdê-lo, porque ele não mais cantará no bosque, nem criará outros passarinhos em seu ninho. Quando você só pensar em guardar dinheiro, irá perdê-lo, porque o dinheiro não vale por si, mas pelo o que com ele se pode fazer. Quando não deixa partir o seu filho para a vida, pode saber que vai perdê-lo, porque nunca o verá voltar para você livre e maduro. Lembre-se sempre: não existe preço para a liberdade, mas uma bela recompensa para quem a utiliza com desprendimento da alma.

Liberdade é a independência do ser humano, a autonomia, a autodeterminação, a espontaneidade e a intencionalidade. Ser livre é agir com a própria vontade.