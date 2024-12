JADER CONTINUA CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA CASA DE LEIS DE MUNDO NOVO

O vereador Jader Moreira, do MDB, confirmou sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Mundo Novo para o biênio 2025/2026. Apresentando uma composição robusta para a disputa da mesa diretora, sua chapa conta com os seguintes nomes: Kaudi Filho como vice-presidente, Richardson como 1º secretário e Gessé Ferreira como 2º secretário. Além disso, o grupo tem o apoio declarado do vereador Vanderlei Botega.

A eleição, marcada para o dia 1º de janeiro de 2025, ocorrerá durante a cerimônia de posse dos eleitos no último pleito municipal. O evento será realizado no salão paroquial da cidade, reunindo autoridades locais e a população para acompanhar o ato democrático.

Jader Moreira enfrenta na disputa o vereador Pinduca, que também almeja o comando do Legislativo. A expectativa é de uma disputa acirrada, com grande atenção voltada para a formação da nova mesa diretora, que terá a responsabilidade de liderar os trabalhos legislativos em Mundo Novo pelos próximos dois anos.

Para Jader, a eleição reafirma a importância da democracia e a credibilidade necessária para a nova gestão no Legislativo mundonovense. “A composição da mesa diretora reflete o compromisso com a pluralidade e a responsabilidade de garantir avanços para o município”, afirmou o vereador.