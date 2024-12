Câmara de Mundo Novo promove capacitação sobre Atos Administrativos

Na manhã de sexta-feira, 13, a Câmara Municipal de Mundo Novo realizou uma capacitação voltada para vereadores e servidores, com foco na elaboração de minutas e no aprimoramento das atividades administrativas do legislativo.

O treinamento foi conduzido por Herbert Assunção, representante da ADESO (Agência de Desenvolvimento Econômico e Social), e incluiu uma série de atividades estruturadas para melhorar a eficiência e a organização dos processos internos.

A iniciativa visa reforçar a qualificação dos envolvidos na gestão pública, garantindo maior agilidade e transparência na condução dos atos administrativos.