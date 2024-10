RODRIGO SACUNO E TELMA MINARI, DO PL, ESTÃO À FRENTE EM NAVIRAÍ

Pesquisa aponta vitória de Rodrigo Sacuno/Telma Minari com 9% de vantagem

Pesquisa registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o Número de Identificação MS-09983/2024, aponta que se a eleição fosse hoje (05), os candidatos a prefeito e vice, Rodrigo Sacuno e Telma Minari, venceriam a eleição municipal em Naviraí. A dupla cresceu 8,80% em relação à rodada de pesquisa anterior, feita há um mês, nos dias 2 e 3 de setembro.

A atual pesquisa espontânea realizada nos dias 30 de setembro e 02 de outubro, pela empresa London Pesquisas, com sede em Londrina (PR), confirma que Rodrigo/Telma têm a preferência de 43,91% dos entrevistados. Há 30 dias o levantamento apontou 35,11%. Esse resultado significa um crescimento real de 8,80% da preferência do eleitorado na dupla de candidatos da oposição.

O mesmo levantamento aponta que a candidata da situação e seu vice, Rhaiza Matos/Zelmo de Brida, há um mês foram citados por 33,44% dos entrevistados e, no atual levantamento, receberam 34,06% de aceitação, significando um crescimento menor que um ponto na preferência dos eleitores de Naviraí.

Na pesquisa estimulada, onde o entrevistador informa os nomes dos candidatos na hora da entrevista, os candidatos Rodrigo Sacuno e Telma Minari conquistaram 45,94% da preferência dos eleitores. No levantamento anterior tiveram 42,10% de preferência. Portanto, foi um crescimento de 03,84%. No mesmo cenário, a candidata à reeleição, prefeita Rhaiza Matos e seu vice Zelmo de Brida, tiveram no levantamento anterior 38,27% da preferência dos eleitores. No atual levantamento recuaram e obtiveram 36%56, significando uma queda de 01,69%.

Nas duas pesquisas, os entrevistados responderam se a decisão era definitiva ou poderiam trocar de voto. No primeiro levantamento 67,72% confessaram que era definitivo. Atualmente, 79,84% afirmaram que o voto era definitivo e não mudarão de escolha, resultando num aumento de 12,12% de votos decididos.

Foram entrevistados 601 eleitores e o intervalo de confiança da pesquisa é de 95%. Já a margem de erro é de 3,97%.

FONTE: Roney Minella