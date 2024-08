ROSÁRIA E EVALDO HOMOLOGADOS EM CONVENÇÃO PARA A PREFEITURA DE MUNDO NOVO, ALÉM DE 36 CANDIDATOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Convenção da federação PSDB – Cidadania no último sábado (27), no Lions Clube de Mundo Novo definiu os nomes da atual vice-prefeita, Rosária Andrade (PSDB), e do vereador Evaldo Carlos (PSD), como os candidatos a prefeita e vice-prefeito.

Marcaram presença centenas de filiados e apoiadores dos dois partidos e, ainda, do MDB, Podemos, PL e DC. Com várias convenções acontecendo, ficou definido que três chapas de candidatos ao parlamento darão suporte para a dupla escolhida.

Prestigiaram o evento a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), o assessor especial da casa Civil do estado, Dorival Betine, o prefeito de Itaquiraí Thalles Tomazelli e os presidentes municipais dos partidos: prefeito Valdomiro Sobrinho (PSDB), Paulo Lourenço (PSD), Antônio Cavalcante (MDB), Valmir Fávaro (Podemos), José Antônio Ferreira (PL) e Thiago Martins (Democracia Cristã).

Rosária demonstrou felicidade “pelo entendimento de que este é o melhor caminho para o crescimento de Mundo Novo”. Já o prefeito Valdomiro indicou a importância dos candidatos a vereador.

CANDIDATOS AO LEGISLATIVO

PSDB – Adriana Almeida, Richardson, Vanderlei Botega, Lurdinha, Clarisse Bau, Piscuila, Gessé, Kaudi Filho, Martinha, Amoreto, Marinho e Queixada.

MDB – Rosa Lúcia, Ademir Santos, Celinho, Fernanda Souza, Wellington Beppler, Pinduca, Pastor Amaral, Cristiane Oliveira, Jaderson, Nelson Moreira, Laurence Lucius.

Podemos – Adriano Rebouças, Claudia Tavares, Elcio de Souza, Chico City, Paulo Merchioli, Lindaura Maia, Luisinho, Mariza Favarin, Patrícia Marques, Roferson Lisboa, Raviny.

Texto e fotos: Jandaia Caetano