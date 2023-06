Na terça-feira (30/05) policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira em ação integrada com a Polícia Federal patrulhavam a cidade de Guaíra-PR quando deram ordem de parada a um veiculo. O condutor fugiu, abandonou o carro em uma plantação e não foi encontrado.

O carro estava carregado com 2.500 pacotes de cigarros contrabandeados. O veículo e a carga foram encaminhados para a Polícia Federal da cidade.