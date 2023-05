Nicolau Copérnico morreu há 480 anos. O astrónomo que expulsou a Terra do centro do universo, era um clérigo polaco que viveu discretamente, amadurecendo em segredo uma teoria que mudaria de forma radical a nossa visão do mundo. Tinha nascido numa família burguesa de Torún, filho de um comerciante de Cracóvia e de uma mãe proveniente de uma família local endinheirada. Começou por estudar na Polónia.

Aos 10 anos, após a morte de seus pais, Copérnico e os seus três irmãos passaram a viver com o tio materno, Lucas Watzenrode, um influente bispo polaco que ficou responsável por cuidar de seus estudos. Entre 1503 e 1510, após frequentar quatro universidades, Copérnico trabalhou para o tio como secretário e médico. E mais tarde, o tio envia-o para estudar Direito em Bolonha.

Lá conheceu um famoso astrónomo bolonhês, Domenico Novara, que acompanhou nas suas observações. Mas Copérnico poucas ou raras vezes manifestou publicamente opiniões sobre astronomia. Com os anos, produziu uma minuciosa (e privada) tabela astronómica para observar o movimento do Sol, anotando os resultados das suas observações, construindo um modelo do universo cada vez mais elaborado.

Desmontou a teoria dominante durante 1.500 anos, segundo a qual o centro do universo era a Terra e todos os corpos celestes circulavam à sua volta. Ofereceu com base nos estudos e observações feitas que era o Sol o centro do universo, enquanto os planetas giravam à volta do astro em órbitas circulares. A Terra não só não era o centro de tudo, mas girava não só à volta do Sol, também sobre si mesma e tinha uma declinação magnética do seu eixo.

O astrónomo alemão Johannes Kepler foi impactado pelas suas ideias e dedicou a sua vida a aprimorar a teoria heliocêntrica. Também o astrónomo americano Edwin Hubble, (que deu nome ao Telescópio Hubble), era grande fã do legado de Copérnico.

Em 2017, três ladrões invadiram um antiquário em Londres, roubando 160 obras de autores como Isaac Newton, Leonardo da Vinci e de Copérnico. A edição de 1566 de De revolutionibus orbium coelestium, avaliada em cerca de 250 mil euros, foi levada.