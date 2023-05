Literatura Brasileira na França é tema de Chá Acadêmico da ASL

A Literatura Brasileira na França é o tema da palestra do mês de maio da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras a ser realizada no próxima quinta-feira, dia 25, às 19h30min. A palestrante será a escritora douradense Mazé Torquato Chotil, radicada há 38 anos em Paris. A leitura das traduções e publicações de autores brasileiros pelos franceses e o movimento cultural provocado por essa literatura será abordado e posteriormente debatido com o público pela palestrante no evento.

Mazé Chotil (que também é presidente da recém-criada União Europeia de Escritores de língua portuguesa – UEELP na França) está atualmente no Brasil para o lançamento de seu novo livro “Jornal de bordo: Brasil de 2021”. Após compromissos em eventos literários por Minas Gerais (Flipoços), Rio de Janeiro (Festival Parole et Merveilles) e São Paulo (Letras FFLCH-USP, Aliança Francesa e Casa das Rosas, entre outros), estará em Mato Grosso do Sul para conversas e encontros literários.

Mazé Torquato Chotil é jornalista e escritora, nascida em Glória de Dourados-MS. Morou em Osasco-SP por mais de 10 anos e vive em Paris desde 1985, onde desenvolve atividades culturais. Doutora em ciências da informação e da comunicação (Paris VIII) e pós-doutora (EHESS), tem 12 livros publicados (cinco em francês): dentre esses, destacam-se “Nascentes vivas para os povos Guarani, Kaiowá e Terena”; “Na rota de traficantes de obras de arte”; “Maria D’Appparecida: negroluminosa voz”; “Lembranças do sítio” e “Lembranças da Vila”.

O Chá Acadêmico do dia 25 também marcará a primeira apresentação do “Música Erudita e suas Fronteiras”, realizado em parceria pelas ASL e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul dentro do projeto “Movimento Concerto”. A ação foi anunciada este mês pela Academia e a UFMS, e une as duas instituições no estímulo e difusão aos estudos musicais em Mato Grosso do Sul.

A abertura desta quinta-feira terá apresentação em violão solo de obras eruditas brasileiras do compositor Heitor Villa Lobos; o solista será Marcelo Fernandes, professor da UFMS, doutor em música pela USP e que já se apresentou em teatros e conservatórios na Suíça, França, Bélgica, Alemanha, Portugal, Espanha, Colômbia, Chile, Bolívia, Paraguai e Estados Unidos. As obras escolhidas de Villa Lobos serão introduzidas pelo choro “Sons de Carrilhões”, no qual tomará parte como convidado o violonista Luis Alberto Sayd.

Realizados no auditório da ASL, na rua 14 de julho, 4653, os Chás Acadêmicos e as Rodas Acadêmicas de 2023 tem entrada franca e apresentações anuais de março a novembro sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês. A Academia Sul-mato-grossense de Letras – a mais alta e representativa entidade literária estadual –, no próximo mês de outubro, comemorará 52 anos de fundação.