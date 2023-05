CONSTRÇÃO DE PONTE EM ITAQIRAÍ

A parceria construída pelo prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli com a então ministra da agricultura, hoje senadora da república, Tereza Cristina e com o Governo de Mato Grosso do Sul tem proporcionado inúmeros benefícios para o município, dentre eles a construção de três pontes de concreto na zona rural.

Entre o P.A. Sul Bonito e Indaiá, a base que receberá a ponte já está praticamente finalizada, de acordo com a empresa encarregada pela obra. Está é a primeira etapa após a preparação do solo. Agora, o trabalho consiste na concretagem das vigas que receberão o restante da estrutura.

Sempre acompanhando de perto todas as obras que estão acontecendo no município, o prefeito Thalles Tomazelli faz questão de acompanhar o passo a passo de cada benfeitoria.

“As pontes não serão somente um elo de ligação, mas também uma ação que leva progresso e desenvolvimento para a nossa zona rural. Esta ponte será fundamental para garantir mais segurança e conforto para todos que, diariamente trafegam por essa região. Estamos trabalhando junto ao Governo do MS para viabilizar a construção de pontes de concreto também na região norte”, disse.