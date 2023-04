ABRIL LARANJA – ABANDONO DE ANIMAIS

Maltratar um animal, além de ser crueldade, também é um crime previsto na lei 14.064/20 aqui no país. A pena para quem for condenado varia de 2 a 5 anos de prisão, além do pagamento de multa e inclusão do nome no registro de antecedente criminal. Com um papel fundamental que é conscientizar as pessoas sobre a gravidade deste crime, a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, em inglês), criou em 2006 a campanha Abril Laranja

Em Campo Grande, só no último feriado, foram mais de 30 animais resgatados do abandono, sendo que dois não resistiram e vieram a óbito. As pessoas abandonam em praças, parques, vias públicas, sem se preocupar ou saber do problema que é criado com esta atitude. “É de cortar o coração, as pessoas entram em contato com a gente, procurando um lar pra esses animais”, conta Bruno Nóbrega, Coordenador do Grupo de Apoio aos animais resgatados e vítimas de maus tratos.

O papel da população é entender a seriedade que este mal exemplo causa e ajudem a combater, seja denunciando ou compreendendo que animais não são objetos que podem ser deixados pra trás. Quando o animal é adulto, é pior ainda, dificilmente as pessoas os adotam e o que lhes restam é sobreviver pelas ruas ou, com sorte, viver até morrer em abrigos e ONGs.