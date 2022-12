Com penas que ultrapassam 20 anos foragido da Justiça é preso pela Polícia Civil de Iguatemi

Na manhã desta terça-feira (29), a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi deu cumprimento a três Mandados de prisão expedido pelo poder Judiciário dos Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo em desfavor de um homem de 26 anos, que estava foragido do sistema prisional.

A Polícia de Iguatemi foi informada via denúncia anônima que o foragido estava em uma propriedade na zona rural da cidade e diante dos fatos e através de trabalho de inteligência, uma equipe de Investigadores do SIG, plantonista e o Delegado responsável pela unidade realizaram uma operação para cumprimento dos mandados expedidos pelo Poder Judiciário.

Segundo informações, o homem é condenado por delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e estupro de vulnerável, todos com sentenças definitivas expedidas pelo Poder Judiciário dos Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, com penas somadas que ultrapassam 20 anos de prisão em regime fechado.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi conduzido está custodiado na Delegacia de Polícia de Iguatemi a disposição do Poder Judiciário local.

A Polícia Civil de Iguatemi comunica que Denúncias podem ser realizadas pelo telefone/whatssap (67) 3471-1372.

Fonte: TánaMídia Naviraí