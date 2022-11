Prefeitura de Itaquirapi inicia obras de drenagem na rua Campo Grande

A administração do prefeito Thalles Tomazelli e do vice, Dr. Bruno, está investindo mais de R$ 670,000,00 (seiscentos e setenta mil reais), de recursos próprios na infraestrutura da rua Campo Grande. A obra para implantação da nova rede de drenagem se iniciou ontem, domingo, nas proximidades do Hospital São Francisco e deverá seguir até a rua Sete de Setembro.

A via urbana que está deteriorada receberá, após a conclusão da drenagem, uma nova camada asfáltica. Os transtornos causados pela falta de estrutura como, boca de lobo, causam acumulo de águas, inundações, formação de buracos e contribuem para a proliferação de doenças.

De acordo com o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, esta é uma das principais reivindicações dos moradores e comerciantes. “Nesta parte que estamos construindo a nova drenagem, é um local que apresenta problemas constantes devido às aguas não terem destino correto. Próximo ao hospital é o trecho mais crítico, pois ali temos a maior concentração de águas. Com a conclusão desta obra o asfalto terá mais vida útil e, com isso, conseguiremos gerar economia dos recursos públicos, podendo investir em outras benfeitorias”, destacou Thalles.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.