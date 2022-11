Advogado de MS é cotado para Ministério dos Povos Originários, proposto por Lula

O advogado de Mato Grosso do Sul Luiz Henrique Eloy Amado está entre os cotados para comandar o Ministério dos Povos Originários, pasta proposta no governo do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Indígena Terena, ele atua na Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil).

Além dele, foram mencionados os nomes da deputada federal Joênia Wapichana (Rede-RR); as deputadas federais eleitas Sônia Guajajara (PSOL-SP) e Célia Xakriabá (PSOL-MG) e Beto Marubo, membro da Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari).

Povos originários são aqueles que são os descendentes dos primeiros habitantes de um território. No Brasil, os indígenas já habitavam antes da chegada dos colonizadores europeus.