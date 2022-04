IGUATEMI COMPLETA 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO NO DIA 8 DE MAIO COM GRANDE FESTA

A prefeitura de Iguatemi está preparando uma grande festa para comemorar os 57 anos de uma das mais antigas cidades do Conesul. O evento terá dois dias de festa que acontecerá na Praça João Francisco Lopes, localizada em frente ao Fórum da cidade. O evento é uma realização da prefeitura de Iguatemi, com o apoio da Fundação de Cultura e do Governo do Estado.

Com dois shows nacionais, começando pelo dia 6 (sexta-feira), com grande show com a cantora Lauana Prado, cantando seus maiores sucessos recentes. Um show muito esperado pela juventude local que terá presença maciça no evento.

No sábado, dia 7 de maio é a vez do grandioso show com uma das duplas mais queridas do Brasil – Teodoro e Sampaio que promete levar uma multidão para a Praça para curtirem seus maiores sucessos do sertanejo “xonado” e um grande repertório da carreira da dupla. A comissão organizadora anunciou que a festa será com fechamento para fins de segurança do evento, mas com entrada franca para toda população e visitantes.

De acordo com a organização do evento, haverá no local uma ampla Praça de alimentação com barracas e cardápios variados e bebidas em geral, além de comercialização de alimentos por parte das entidades filantrópicas.

A conquista do apoio junto a fundação de cultura do governo do estado foi intermediada pela deputada estadual Mara Caseiro, atendendo a uma reivindicação do prefeito Dr. Lídio Ledesma.

Fonte: Ascom – Anailton Batista