Chuvas causam estragos na zona urbana e rural de Itaquiraí

A prefeitura de Itaquiraí está formando uma força-tarefa para amenizar os danos causados pelas fortes chuvas que caíram município. De acordo com a Cooperativa Agroindustrial Copagril, entre segunda e terça-feira, foram mais de 170 mm de chuva que vieram acompanhada por fortes rajadas de ventos. Segundo o CEMTEC – Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado do Mato Grosso do Sul, Itaquiraí foi o município com maior número pluviométrico de chuvas de todo estado de Mato Grosso do Sul.

O índice pluviométrico acima normal trouxe prejuízos materiais e financeiros à população, bem como à administração municipal, com a ocorrência de várias erosões, rompimento total e parcial de vias rurais, destelhamento de casas, danificando o abastecimento de água potável e energia elétrica em algumas regiões.

Durante levantamento que está sendo feito pela Secretaria Municipal de Obras, já foram registrados inúmeras ocorrências nos P.As: Sul Bonito, Indaiá, Complexo Santo Antônio, Tamakavi, Aliança, Santo Rosa e Boa Sorte. Na zona urbana o bairro mais afetado foi o Jardim Betel, onde uma enorme erosão se formou trazendo grandes prejuízos aos moradores. Na área central da cidade parte de uma casa veio ao chão.

“Estamos trabalhando para restabelecer a normalidade, ainda temos chuvas pela frente segundo a meteorologia, com isso, dificulta-se muito as ações para os reparos emergenciais. As Secretarias estão de prontidão para auxiliar a população na medida do possível”, ressaltou o prefeito Thalles.