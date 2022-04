Valdomiro Sobrinho, prefeito de Mundo Novo, afirma que Geraldo Resende é municipalista

A atuação parlamentar do ex-secretário estadual de Saúde Geraldo Resende comprova que ele é um agente político “municipalista”, porque sempre olhou com carinho para todas as cidades de Mato Grosso do Sul, em especial àquelas da Grande Dourados, Cone-Sul e Fronteira. A afirmação é do prefeito Valdomiro Sobrinho, de Mundo Novo, que aponta diversas ações desenvolvidas por Geraldo enquanto deputado federal, cargo que exerceu de 2003 a 2018, e secretário estadual de Saúde, do qual se desincompatibilizou há poucos dias.

“Para qualquer lado que olhamos, nesse Estado, vemos o trabalho firme do Geraldo Resende, tanto como parlamentar quanto na pasta da Saúde, funções públicas que exerceu com brilhantismo e muita competência”, afirma Valdomiro Sobrinho. “Isso comprova que ele é, acima de tudo, municipalista e que trabalha pela qualificação dos serviços públicos ofertados aos cidadãos, seja das grandes ou pequenas cidades”.

Valdomiro Sobrinho diz que Mundo Novo é um exemplo da atuação de Geraldo. “Temos aqui muitas ações importantes, oriundas de emendas parlamentares que ele nos endereçou, como as obras de pavimentação asfáltica, no Bairro Berneck, que trouxe qualidade de vida aos moradores”.

O prefeito citou ainda a destinação de recursos no Orçamento Geral da União/2017, para obras de drenagem e asfalto no Bairro Universitário, e a emenda de R$ 500 mil para a revitalização do Centro de Convivência do Idoso de Mundo Novo. “Em 2020, o Geraldo entregou para nosso município um caminhão caçamba; e no ano passado, recebemos dele uma motoniveladora e uma ambulância”, ressalta Sobrinho.

Geraldo Resende, integrante do PSDB, deixou, no último dia 1.º, o cargo de secretário estadual de Saúde, que exerceu por três anos e três meses, para ser pré-candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Ele integra o projeto político que inclui o ex-secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel, também do PSDB, como candidato a governador.

Vacinação

A atuação de Geraldo como secretário estadual de Saúde também é elogiada pelo prefeito Valdomiro Sobrinho por ter colocado Mato Grosso do Sul nos primeiros lugares do ranking nacional de imunização com o apoio do governador Reinaldo Azambuja, dos prefeitos, secretários municipais de Saúde e profissionais da área.

Esse trabalho exitoso é citado por gestores públicos em todas as regiões do Estado e, por inúmeras vezes, recebeu elogios públicos do governador Reinaldo Azambuja, bem como agradecimento da população por onde o ex-secretário passa. “A atuação de Geraldo, em parceria com os municípios, salvou muitas vidas”, avalia o secretário municipal de Saúde Fábio Doná.

O Município de Mundo Novo fez parte de um estudo de vacinação e massa na região fronteira de Mato Grosso do Sul, que imunizou a população de treze cidades que fazem fronteira com a Bolívia e o Paraguai. O estudo mostrou-exitoso e foi responsável pela queda significativa dos casos novos, internações e óbitos nessas cidades e colocou Mato Grosso do Sul como campeão de imunização em todo o país.

Fonte: Panorama do MS