Corrida Feminina de Iguatemi bate recorde de participantes

A 12ª Corrida Feminina de Iguatemi, realizada neste domingo (20), bateu recorde de participantes. Segundo a organizadora, vereadora Miriam Krenczynski, foram mais de 300 corredores.

Com largada e chegada em frente à Câmara Municipal, a corrida contou com participantes do município-sede e de Paranhos, Mundo Novo, Tacuru, Eldorado, Guaíra, Campo Grande e Marechal Rondon.

Os 5 Km – que na verdade foram 5,3 Km – teve como melhor tempo Janine Rodrigues, de Iguatemi, que terminou a prova em 20 minutos cravado. A iguatemiense foi seguida por Dulce Soares, de Paranhos, com 21m10. Danielle Rozão, de Iguatemi, ficou em 3º lugar com 23m41. Danieli Cabral, de Amambai, ficou em 4º. Luzia Mariano, de Guaíra, foi a quinta colocada e Elizandra Lorini fechou o pódio da categoria principal.

A categoria A entregou R$ 2.250,00 em dinheiro e medalhas. A campeã levou R$ 500,00. Por categoria – foram oito por idade, a partir de 16 anos – a premiação foi de R$ 200,00 para a primeira colocada e R$ 100,00 para a vice. Na categoria Mirim, de 10 a 12 anos e a de 13 a 15 anos, o prêmio foi R$ 100,00 para a campeã e R$ 50,00 para a vice.

Além dos R$ 4.850,00 em dinheiro, uma bicicleta foi entregue para a equipe com maior número de competidoras que concluiu a prova. A Escola Ativa venceu, com 113 atletas, e fez a doação da mesma para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, no intuito de que a entidade promova uma rifa.

Prefeito aponta: “Estamos resgatando aquilo que perdemos”

O prefeito Lídio Ledesma (PP) prestigiou o evento e lembrou que “esta corrida foi instituída no nosso primeiro mandato, em 2002, e então deixou de existir durante alguns anos por falta de apoio, mas nós estamos resgatando aquilo que nós perdemos”, completou.

Ledesma foi escutado pela Tv Sobrinho e comentou sobre a volta da Copa GPT de Futsal – uma homenagem ao falecido prefeito Gelson Moreira – e a transformação do departamento de Esporte em secretaria.

A vereadora Miriam teve o apoio do Legislativo. O presidente Genésio Neto (PP) esteve presente, assim como os parlamentares Adilson Raldi (PSDB), Rose Santin (PP), Carolina Vasconcelos (Cidadania), Juliana Lara (MDB) e Jesus Milani (PSDB).

Primeira-dama Cecília Ledesma, foi a vencedora na categoria 56 a 60 anos (foto: Jandaia Caetano)

Fonte: TV Sobrinho MS