Thalles vai aos postos de saúde para conferir como anda os atendimentos à população.

As visitas as unidades de saúde do município acontecem de forma frequente, o prefeito de Itaquiraí busca acompanhar de perto a real situação dos atendimentos prestados aos munícipes. Thalles aproveitou a quarta-feira de cinzas para realizar visitas nos postos de saúde e estradas rurais. O chefe do executivo municipal percorreu os todos os ESFs da região norte, composto pelos PAs: Tamakavi, Boa Sorte, Santa Rosa e complexo Santo Antônio.

Durante a visita, Thalles ouviu algumas demandas dos servidores e conversou com as pessoas que estavam buscando atendimento. “Conversamos com as equipes de enfermagem, com a equipe médica e com a população. Falamos de um melhor acolhimento e o que é necessário para levar o melhor atendimento para a população”, destacou Thalles.