Reinaldo entrega nesta quinta R$ 46 milhões em 237 viaturas e 115 fuzis à polícia de MS

O governador Reinaldo Azambuja entrega, na manhã desta quinta-feira (3), viaturas e armamentos que vão fortalecer a Polícia Civil, Polícia Militar e PMA (Polícia Militar Ambiental). O evento tem início a partir das 9 horas, no estacionamento do Yotedy, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

São 237 viaturas e 115 fuzis. Os veículos serão entregues para as forças de segurança das 79 cidades do Estado, em um investimento de R$ 44,5 milhões. A Capital vai ficar com 49 unidades, Dourados com 30, Naviraí e Ponta Porã com 10 cada e Três Lagoas terá 9 à disposição.

As entregas fazem parte de uma parceria entre Governo Federal, Governo do Estado e recursos de emendas parlamentares. O Ministério da Justiça contribuiu com R$ 10,7 milhões, enquanto R$ 7,1 milhões são de recursos próprios do governo estadual. Também houve convênio com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), no valor de R$ 685 mil.

No que diz respeito aos 115 fuzis, o valor investido é de R$ 1.163.624,05, proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Loester Trutis. Eles serão repassados para a Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), Polícia Militar, Polícia Civil e PRE (Polícia Rodoviária Estadual), distribuídos em 20 cidades do Estado.

