Estado lança licitação para reforma total da cerca do aeroporto de Naviraí

O Governo do Estado através da Diretoria de Licitação e Obras da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou, no Diário Oficial da última terça-feira (22-02), a licitação, do tipo Menor Preço, tendo como objeto a Reforma e implantação da cerca operacional para o aeródromo de Naviraí/MS.

A obra a ser executada com recursos próprios do Estado está especificada no Processo nº: 57/008.609/2021, e tem a Tomada de Preços nº: 030/2022-DLO/AGESUL. A abertura dos envelopes das empresas participantes da licitação será no próximo dia 17 de março, às 10h, na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14, Parque dos Poderes – Campo Grande – MS, onde, também está disponível o edital e seus anexos.

A reforma geral, com obras de base da cerca e instalação de novo alambrado em todo o entorno da pista do Aeroporto Municipal “Ariosto da Riva” será executada dentro dos padrões da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

“Realizamos ações de manutenção que garantiram a revitalização do aeroporto. Conseguimos manter autorização da ANAC para os pousos e decolagens. Simultaneamente, encaminhamos reivindicações junto ao Governo do Estado para mais melhorias no local. É com satisfação que anunciamos esta conquista do investimento de R$ 1.753.228,48 para o cercamento total, e mais R$ 80.047,76 para o projeto visando a ampliação e o recape da pista. Agradecemos ao governador Reinaldo Azambuja pelo atendimento de mais este pleito”, afirmou a Prefeita de Naviraí.

O aeródromo de Naviraí vai começar a operar em novo patamar, pois, também será implantado o taxiway (TWY), para o deslocamento e manobras das aeronaves. A meta da prefeita Rhaiza Matos é construir o terminal de embarque, ainda neste primeiro semestre e colocar o aeroporto no circuito de vôos regionais regulares. “O aeroporto é indutor de crescimento e imprescindível para o empreendedorismo de grande porte”, aponta a Chefe do Executivo de Naviraí.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432