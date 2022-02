“O setor produtivo tem que ser visto como prioridade”, afirma prefeito de Japorã após autorizar compra de mais dois caminhões

A administração municipal de Japorã está fazendo mais dois investimentos para apoiar os agricultores, especialmente, os da agricultura familiar. Desta vez, adquirindo um caminhão carga seca para transporte e, outro, basculante, para atender na manutenção das estradas rurais e ações da secretaria de Obras.

“Um caminhão atenderá no transporte da produção, principalmente, os produtos do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos para a merenda escolar e, ao mesmo tempo, de incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar”, informou o prefeito Paulo Franjotti .

A diretora municipal de Convênios e Licitações acrescentou que atendendo determinação do chefe do Executivo, está em andamento a licitação visando à aquisição do caminhão basculante.

“Além de contemplar o apoio à produção agrícola este caminhão basculante será utilizado em ações de infraestrutura econômica de Japorã”, explica Luciana Crepusculi.

Um dos caminhões, para a logística da merenda escolar do PAA já está em Japorã e será dotado de um baú para garantir que os produtos hortifrutigranjeiros permaneçam frescos e mais perenes até o aproveitamento final. A iniciativa do Governo de Japorã beneficia diretamente 560 famílias da agricultura familiar dos assentamentos Indianápolis, Savana, Princesa do Sul (JACOB), Roseli Nunes e áreas indígenas.