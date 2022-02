Nos primeiros dias de fevereiro, MS registra 30 vezes mais casos de Covid do que janeiro

Nos quatro primeiros dias de fevereiro, Mato Grosso do Sul já registrou 30 vezes mais casos de coronavírus do que o mês anterior. Foram 13,4 mil casos de Covid confirmados até a última sexta-feira (4).

Enquanto em janeiro, até o dia 5 haviam sido confirmados 440 casos da doença. Para a comparação, foram utilizados dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Até o momento, o Estado registrou 56,2 mil casos de Covid. Assim, MS soma 436.658 casos confirmados de Covid até a última sexta-feira (4). A alta da Covid em MS acontece desde o início do ano, visto que de dezembro para janeiro o número de infectados aumentou 26 vezes.

De 1.603 casos em dezembro de 2021, saltamos para 42.839 infectados em janeiro. O crescimento também é perceptível nos óbitos causados pela doença. De 32 mortes por Covid no último mês de 2021, fomos para 159 vítimas em janeiro deste ano.

Com 2.871 casos confirmados no último boletim, em 4 de fevereiro, são 119 infectados por coronavírus por hora em MS. A SES aponta média de 2,9 mil casos em sete dias.

Internações

A alta da doença faz 420 infectados serem hospitalizados no Estado, sendo 284 em leitos clínicos e 136 de UTI (Unidades de Terapia Intensiva). Em nota técnica, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) afirmou que Mato Grosso do Sul lidera o ranking dos estados com crescimento na taxa de ocupação de leitos, com 103%.

No entanto, a SES disse que os dados da instituição podem estar defasados porque desde o aumento das notificações, MS está em processo de expansão de leitos. Ao todo, ainda segundo informação repassada pela secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, foram abertos mais de 60 leitos Covid em MS no último mês.

Até a manhã da sexta-feira (4), segundo mapa de leitos publicado, MS tem 155 leitos de UTI Covid para adultos disponíveis e 540 leitos clínicos.

Vacinação

A vacinação contra Covid continua nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Conforme a SES, 74% da população de MS está com esquema vacinal contra Covid completo.

No Estado são ofertadas doses para adultos, adolescentes e crianças. Para conferir o local mais próximo de vacinação é necessário se informar na prefeitura da própria cidade ou na secretaria municipal de Saúde.

Em Campo Grande, a aplicação de doses acontece até às 17h. A Capital vacina crianças e aplica doses de reforço neste domingo (6).

