Polícia divulga foto e procura irmãos moradores em Iguatemi e que mataram homem a tiros no Paraná

A Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, município do Paraná, divulgou a foto de dois irmãos, suspeitos de homicídio. Jaderson Lopes da Cruz, de 32 anos, e José Carlos Lopes da Cruz, 31, são naturais de Iguatemi.

Conforme a polícia, os irmãos são procurados pelo homicídio de Alfeu Galvão do Rosário, de 46 anos, ocorrido no dia 3 de dezembro do ano passado. Ele foi encontrado caído na Rua das Três Marias, ferido com cinco tiros no tórax e na cabeça.

Durante as diligências do caso, a Polícia Civil identificou os autores do crime, Jaderson e José Carlos. O delegado Rodrigo Baptista Santos representou pela prisão temporária dos suspeitos, conforme o site Portal Nova Santa Rosa.

Os mandados foram expedidos pelo Judiciário e equipes estão em busca dos suspeitos. A Polícia Civil divulgou foto dos irmãos e qualquer informação pode ser repassada diretamente à Polícia Militar pelo 190 ou na delegacia do município (45) 3284-8450.

Fonte: Jornal do Conesul