Duas viaturas do Corpo de Bombeiros de Naviraí foram deslocadas para atendimento de ocorrência de incêndio, no início da noite desta terça-feira (11/01).

O incidente ocorreu em uma residência localizada na Rua João José Rodrigues, no bairro Jardim Paraíso. De acordo com relato de um morador, um curto-circuito provocou o incêndio que começou no forro de um dos cômodos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o incêndio foi controlado. Ninguém se feriu no incidente.

Fonte: Jornal do Conesul