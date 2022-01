Força Tática recupera em Itaquiraí veículo roubado e prende homem por receptação

Uma equipe da Força Tática do 12ª BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Naviraí recuperou na cidade de Itaquiraí, um veículo Jeep Renegade que havia sido roubado na cidade de Curitiba/PR.

A guarnição de Força Tática realizava policiamento ostensivo no perímetro urbano da cidade de Itaquiraí, quando visualizamos o veículo Jeep Renegade em alta velocidade pela Avenida 13 de Maio.

De imediato com sinais sonoros e luminosos a guarnição conseguiu realizar a abordagem do veículo que tinha como condutor Anderson Orlando Neves, de 25 anos. Em revista no interior do veículo que segundo os policiais estaria com um forte cheiro de maconha, foi encontrada uma munição calibre 38.

Em checagem os policiais constataram que as placas do veículo eram falsas e que o veículo havia queixa de roubo na cidade de Curitiba/PR.

Ao ser questionado, Anderson disse que sabia que o veículo havia sido roubado q eu teria comprado o mesmo na cidade de Campo Mourão/PR pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Anderson recebeu voz de prisão e com o apoio da viatura da Polícia Militar de Itaquiraí foi conduzido juntamente com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, aonde ele foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: Jornal do Conesul