Polícia Civil prende suspeito de furtos em Iguatemi

Nesta terça feira (11) compareceu na Delegacia de Polícia de Iguatemi a vítima, de 38 anos, informando que entre os meses de novembro e dezembro, ao realizar um serviço de construção no Bairro Vila Operária na cidade, teve furtado do local um Guincho Elétric, uma máquina de Solda marca Incco e uma extensão elétrica de aproximadamente 20 metros de comprimento. Informou que como não possuía suspeito dos fatos, deixou de registrar o boletim de ocorrência e comunicar os fatos a Polícia Civil.

Nesta data, procurou a Delegacia de Polícia de Iguatemi declarando que recebeu informações que uma pessoa de vulgo “Alemão”, contumaz autor de delitos patrimoniais nesta cidade, estaria de posse dos produtos furtos.

Diante das informações prestadas, uma equipe do Setor de Investigações Gerais iniciou diligências na cidade para localizar a pessoa de vulgo “Alemão”, sendo este localizado prestando serviços em determinada empresa da cidade. Questionado sobre a denúncia efetuada, o suspeito de 44 anos confessou a autoria dos furtos, levando os policiais civis a um lote baldio onde estava guardando os objetos do crime.

O autor do furto foi interrogado e indiciado pelo delito de Furto Simples previsto no artigo 155 do CPB, sendo liberado posteriormente por não estar presentes as situações flagranciais previstas no artigo 302 do CPP. Os objetos recuperados foram entregues a vítima.

Denúncias podem ser realizadas pelo telefone/WhatsApp nº. (67) 3471-1073

Fonte: Jornal do Conesul