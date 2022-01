Com “pesca magnética” jovem encontra carro e carretinha que caíram no Rio Amambai

Na manhã deste sábado(08), o jovem Felipe Nespolo Freitas usando a técnica de “pesca magnética” conseguiu recuperar um veículo Gol e uma carretinha de barco, que havia caído nas aguas do Rio Amambaí em Naviraí.

Segundo Felipe, na noite sexta-feira (07), ele estava na casa de seu cunhado Lucas (Kanoa Sport Fishing), que comentou com ele que um pescador ao desembarcar o barco na rampa do Rio Amambai o veículo Gol que estava com a carretinha acabou caindo dentro do rio e afundando nas águas. Ainda segundo Lucas o caso teria ocorrido na quarta-feira(05), e que várias buscas foram feitas no rio a procura do veículo porém o mesmo não havia sido localizado.

Felipe que já pratica a pesca magnética já a algum tempo, em rios e lagos de Naviraí a procura de antiguidades e objetos magnéticos perdidos nas águas, se interessou no ocorrido e na manhã deste sábado (08), foi juntamente com Lucas tentar pescar o veículo que estava submerso nas aguas do Rio Amambaí.

Segundo Felipe, várias pessoas já tinham percorrido o Rio chegando até no Paredão que fica a cerca de 1 km de onde o veículo afundo nas águas.

De barco Felipe chegou a cerca de 3 metros de onde o veículo havia caído nas águas e usando o super imã com capacidade de segurar cerca de 400 kg, em 15 minutos de pesca conseguiu fisgar o veículo.

Ele conta que primeiramente fisgou a placa e logo após a carretinha e o veículo. Após encontrar o veículo um mergulhador amarrou uma corda e com a ajuda de uma Pá-Carregaderia o carro e carretinha foram puxados para fora do rio.

Fonte: Jornal do Conesul