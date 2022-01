Homem de 33 anos morre após acidente de moto em Mundo Novo

No fim de tarde desta quinta (06/01), por volta das 17 horas, um homem de 33 anos, conduzindo uma motocicleta Twister preta (DHJ-7723) acabou colidindo com um veículo Gol (NSD 5796 ) e posteriormente vindo a óbito.

Imagens das proximidades do local demonstraram que o condutor da motocicleta de 33 anos, subindo a Avenida JK, veio em velocidade alterada e acabou passando pela lombada acelerado, momento que o veículo Gol descia a mesma avenida e virou sentido AV. Castelo Branco sem parar, causando o acidente.

O veículo de quatro rodas era conduzido por uma mulher.

Populares e filmagens falaram e demonstraram que a condutora do veículo Gol virou sentido Castelo Branco sem parar. A colisão da motocicleta no Gol foi na porta traseira do lado direito.

Maicon Gonçalves, condutor da Twister no momento do acidente teve convulsão e TCE (Traumatismo craniano encefálico). O próprio foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Bezerra de Menezes.

A condutora do veículo Gol saiu ilesa. Enfermeiras, técnicas e o médico de plantão durante uma hora tentaram o trabalho de estabilização da pressão do homem, porém sem êxito.

Morador de Mundo Novo, Maicon era solteiro e residia sozinho na cidade.

Fonte: TV Sobrinho MS