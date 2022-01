SECRETÁRIO DE ESPORTES, CULTURA E LAZER VISTORIA PRAÇAS NOS BAIRROS PARA AVALIAR CONDIÇÕES DOS LOCAIS.

A manhã desta terça-feira (04), começou com visitações do secretário de esportes, cultura e lazer de Iguatemi, Celso Aparecido de Lima às praças e parques públicos localizados nos bairros das comunidades. O objetivo, conforme informou Celsinho, é de levantar as necessidades de manutenções, reparos e melhorias nestes locais.

Durante a vistoria foi constatada a necessidade de limpeza, substituição de areia das quadras esportivas, capinação, reparo em alguns brinquedos e nas academias ao ar-livre e ainda a ligação na rede elétrica dos postes de luminárias já instalados nos locais.

O Secretário esportivo está montando um relatório para solicitar as providencias nestes locais. “Verificamos que há a necessidade de limpeza, capinação, reparos e ainda a ligação dos postes de refletores para que a população possa utilizar essas praças e isso nós faremos com uma rotina pré-definida a partir de agora, conforme a determinação do nosso Prefeito Dr. Lídio” disse Celsinho.

Foram vistoriadas as praças do Jardim Marisa, Jardim dos Eucaliptos, Cherogamin, Quedas D’água e da Vila Operária.