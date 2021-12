Final de semana será de shows na Praça Santos Tomazelli

A parceria entre o governo do estado através da Secretaria Estadual de Cultura e a prefeitura de Itaquiraí por meio do Departamento Municipal de Cultura, está garantindo mais laser para a população de Itaquiraí. Sexta-feira, dia 17, tem um grande show na Praça Santos Tomazelli. O ponto de encontro das famílias Itaquiraienses receberá uma grande estrutura de som e luz para a realização do show da dupla sertaneja Victor Gregório & Marco Aurélio.