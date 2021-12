Itaipu Binacional lança diagnóstico socioambiental e pede participação de agricultores

Apesar de prioridade para produtores, toda a sociedade pode participar. Acesse o link e responda o questionário

Mundo Novo está entre os quinze municípios lindeiros que fazem várias parcerias com a Itaipu Binacional. Diante disto, quase 100% do seu território foi contemplado com conservação de solos, melhorias de estradas, coleta seletiva, entre outras.

O técnico regional da Itaipu, Marcelo Uliana, solicitou a secretaria de Comunicação de Mundo Novo (Semcos) parceria no compartilhamento de pesquisa para comunidade responder questões sobre a atuação da Itaipu Binacional.

Uliana citou, que a opinião dos produtores e cidadãos no geral é importante para se ter uma percepção das pessoas sobre os investimentos feitos e um parâmetro das atividades no território.

Fonte: Carina Yano/Semcos- Mundo Novo