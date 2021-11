Sindicato e Senar promovem curso de Cooperativismo em Naviraí

Devido a uma parceria firmada com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Sindicato Rural de Naviraí (SRN), sob a presidência do agropecuarista Yoshihiro Hakamada, promove nos dias 05 e 06 de novembro (sexta e sábado), um curso com duração de 16 horas aula sobre o Cooperativismo.

Esse curso exige, segundo a mobilizadora local do Senar em Naviraí, Valdirene Macedo, que o interessado tenha idade mínima de 18 anos e que seja alfabetizado, sabendo ler, escrever e interpretar textos simples, Ensino Fundamental Incompleto.

OBJETIVO DO CURSO

Segundo Valdirene, o objetivo do curso “é estimular o desenvolvimento comunitário por meio de organização de cooperativas” e ele será ministrado na própria sede da entidade na Avenida Amélia Fukuda, nº 661, na área central da cidade de Naviraí.

CONTEÚDO DO CURSO

O curso como conteúdo: Eixo Mobilizador – Introdução ao cooperativismo; Formas de organização comunitária; Valores e princípios do cooperativismo; Ramos e símbolo do cooperativismo; Cooperação como forma de organização; Processo participativo em grupos; Cooperativa como forma de organização; Estrutura organizacional de cooperativas; Procedimentos para formalizar uma cooperativa e Avaliação.

MAIORES INFORMAÇÕES

Caso tenham interesse em reservar vagas por favor entre em contato com a mobilizadora do Senar em Naviraí Valdirene Macedo pelos telefones (67) 3461-2195 ou (67 )9989-0904.

Fonte: Naviraí Notícias