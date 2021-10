Japorã recebeu o projeto Saúde do Homem e da Mulher em parceria com o SENAR

A Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde Fabio Carlos Emborana recebeu no ultimo sábado 23/10 o Projeto Saúde do Homem e da Mulher, foram realizados o total de mais e 200 atendimentos nas especialidades de Urologista, Dermatologista, Ginecologista e Oftalmologista, as agendas foram feitas pelos agente de saúde. O Projeto Saúde do Homem e da Mulher é uma parceria com o Sindicato de Mundo Novo e SENAR , e foi desenvolvido com parceria da Secretarias de Saúde que além dos atendimentos com as especialidades médicas atualizou Cartão SUS, carteira de Vacinas, Exames Preventivos, e lazer com as crianças, Educação pintura de rosto e cantinho da beleza para as crianças; Assistência Social Divulgação de programas sociais e dia de lazer para as crianças com pula pula, apoio no cachorro quente e almoço, foi servido algodão doce, pipoca e suco; Agricultura e meio ambiente com doações de mudas e Esporte chute ao gol com as crianças. Na abertura do evento esteve presente o prefeito municipal Paulo Franjotti que agradeceu a parceria e ressaltou a importância desses atendimentos se comprometendo a receber esse projeto nos próximos anos, Pauline Cury Guimaraes Analista Educacional e coordenadora do programa, salientou: “Esta ação está em vigor desde 2016 e tem sido um sucesso. Nós já atendemos mais de 30 municípios e aproximadamente 14 mil pessoas”, Katiucia Julião representando o Sindicato de Mundo Novo agradeceu a presença de todos e parabenizou o secretario e sua equipe pela recepção e organização do evento. Em sua fala o secretario Fabio Emborana agradeceu a presença de todos e parabenizou todas as equipes e secretarias que se mobilizaram para estarem presentes e para que este evento pudesse acontecer com sucesso, agradecendo a administração municipal o SENAR e Sindicato por terem contemplado Japorã.

Fonte: Jornal do Conesul