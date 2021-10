Prefeito Valdomiro assina convênio e Mundo Novo terá quadras de sintético Society e Basquete 3×3

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, participou de solenidade de lançamento do MS + Esporte, no Parque Tarsila do Amaral, em Campo Grande, na última terça-feira (19), ao lado do governador Reinaldo Azambuja e secretários estaduais.

O convênio resultará na construção de uma quadra de piso sintético para futebol society acoplada com uma de basquetebol 3×3.

Custando R$ 457 mil a obra deverá acontecer no Estádio Municipal Cacildo Cândido Pereira, a ‘Toca do Urso’. O local recebeu recentemente uma cisterna de 20 mil litros e tem projetos de reforma da pista de caminhada com iluminação, realocação de uma academia ao ar livre e iluminação do estádio.

Retomar a reforma do estádio é outro objetivo para construir campo de futebol suíço iluminado, bilheterias, fechar as arquibancadas, reformar vestiários e cabines de imprensa; além de construir bar e banheiros. Um parquinho infantil também foi construído recentemente.

Valdomiro este vê acompanhado dos vereadores Paulo Lourenço, Kaudi Filho, Evaldo Carlos e Jader Moreira.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos